Neymar não se apresenta, e o Paris Saint-Germain diz que “deplora” a atitude do jogador

O PSG (Paris Saint-Germain) divulgou uma nota nesta segunda-feira (8) em que afirma que o atacante brasileiro Neymar não se reapresentou ao clube após viajar ao Brasil para assistir à final da Copa América entre Brasil e Peru. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

“O Paris Saint-Germain constatou que o jogador Neymar Jr. não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. O Paris Saint-Germain deplora esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela”, diz o comunicado.

Neymar informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ele cumpre compromissos comerciais e que se apresentará ao clube francês no dia 15 de julho. Segundo o estafe do jogador, esses eventos estavam agendados há meses e foram os parisienses foram previamente comunicados.

O compromisso seria o Neymar Jr’s Five, que acontece no próximo dia 13 de junho. “O Instituto [Neymar] realiza esse evento há 5 anos e todos sabem dessas datas. Dia 10 temos programado a gravação das chamadas para o evento de final de ano do Instituto Neymar Jr. Dia 13/07, ele tem Neymar Jr’s Five. Após essas datas ele se apresentará normalmente”, disse a assessoria.

Mais tarde, o pai de Neymar concedeu entrevista ao canal Fox Sports e confirmou a versão da assessoria. “Não entendo o porquê da arbitrariedade. Ficamos chateados, mas o PSG estava ciente dessa situação”, disse ele.

O incidente ocorre em meio a especulações sobre sua saída do PSG. Em entrevista à revista France Football no início de junho, Nasser al-Khelaifi, presidente do clube, disse que iria se encontrar e conversar com “aqueles que não querem ou não entendem [o projeto do clube].”

“Ninguém o forçou a assinar aqui. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que se juntaria a um projeto”, disse o dirigente, se referindo ao atacante brasileiro. O jogador é especulado no Barcelona, mas o time não confirma o interesse em contratá-lo.

Após quatro anos no Barça, Neymar chegou ao PSG em 2017 por 222 milhões de euros (R$ 966,2 milhões em valores atuais), a maior transação da história do futebol. Com contrato até 2022, sua missão é levar o time francês ao inédito título da Liga dos Campeões.

O brasileiro, porém, vem enfrentando seguidas contusões e questionamentos sobre seu comportamento.

Na edição 2017/18 do torneio europeu, a primeira de Neymar pelo clube francês, ele lesionou o quinto metatarso do pé direito às vésperas da partida de volta das oitavas de final, contra o Real Madrid, na qual o PSG acabou eliminado.

O atacante precisou ser operado e se recuperou a tempo da Copa do Mundo da Rússia.

Em janeiro de 2019, Neymar teve nova lesão no mesmo local e novamente desfalcou a equipe na Liga dos Campeões – o PSG acabou eliminado para o Machester United, de novo nas oitavas.

Neste ano, ele soma 10 partidas disputadas (uma delas pela seleção brasileira), enquanto o PSG participou de 30 jogos e a seleção, 10.

Seu companheiro de clube Kylian Mbappé entrou em campo 30 vezes neste mesmo período (5 pela França), assim como Roberto Firmino, que vestiu a camisa verde e amarela em nove dessas ocasiões.

Após 94 dias afastado dos gramados em recuperação, Neymar retornou ao time para a final da Copa da França, contra o Rennes, último compromisso do PSG na temporada. A equipe foi derrotada e, quando os jogadores subiam as escadas para receber a medalha de prata, o atacante agrediu um torcedor rival.

A única partida de Neymar pela seleção brasileira em 2019 foi o amistoso contra o Qatar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ainda no primeiro tempo o atacante deixou o campo machucado e exames constataram um rompimento no ligamento de seu tornozelo direito.

Um dia depois, ele foi cortado do elenco que disputou e venceu a Copa América.

Fora de campo, o ano de 2019 também tem sido conturbado para o camisa 10.

No dia 31 de maio, ele foi acusado de agredir e estuprar a modelo Najila Trindade em um hotel em Paris. À época, Neymar estava concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary, que recebeu agentes da Polícia Civil que buscavam mais informações sobre o caso.

Convocado pela Justiça, ele prestou depoimento em 13 de junho em São Paulo e, dias antes, no Rio de Janeiro. Ele está envolvido em duas investigações: na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher da capital paulista pela acusação de estupro e, na capital carioca, por ter divulgado fotos íntimas de Najila em um vídeo o atacante postou para se defender.

O atacante esteve presente em diversos jogos da seleção brasileira na Copa América, inclusive na final, mas nas tribunas. Na partida contra o Peru, inclusive, ele esteve ao lado do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes, na semifinal contra a Argentina, o atacante já havia se encontrado com Bolsonaro nos corredores do Mineirão.

