Neymar se declara em rebelião para poder voltar ao Barcelona e ameaça não se reapresentar no PSG na semana que vem

O atacante Neymar não vê outra possibilidade no futuro que não seja vestir a camisa do Barcelona. Ao menos é o que afirma o diário espanhol Sport, que garante que o brasileiro já comunicou ao PSG (Paris Saint-Germain) que não irá se reapresentar na França.

A publicação garante que o jogador “não baixará a guarda e seguirá pressionando o quanto for necessário” para conseguir que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aceite uma proposta do time catalão.

A reapresentação da equipe francesa está prevista para o dia 8 deste mês, mas a data pode ficar marcada apenas pela confirmação da ruptura entre o jogador e o clube, já que Neymar não tem a intenção de viajar para Paris, muito menos em seguir para a pré-temporada na China.

Neymar teria o apoio de seus familiares e já tem uma logística para manter a forma física no Brasil, com o preparador Ricardo Rosa, o fisioterapeuta Rafael Martini e o acompanhamento médico de Rodrigo Lasmar, que fez um exame recentemente para verificar a evolução da lesão sofrida antes da Copa América.

O jornal espanhol afirma que as negociações “caminham a passos largos” depois que a cúpula do PSG definiu um preço abaixo dos 200 milhões de euros por Neymar. O Barcelona estaria disposto a negociar dois ou três atletas para fazer o negócio e se enquadrar dentro do fair play financeiro.

Imóveis

Em meio à acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

Daniel Alves

Após Daniel Alves anunciar o adeus ao PSG, a imprensa espanhola já cogita o próximo clube do brasileiro. De acordo com o jornal Sport, o lateral-direito, de 36 anos, quer voltar ao Barcelona.

O brasileiro atuou no clube catalão da temporada 2008/2009 até 2015/16. De lá, foi para a Juventus, da Itália, de onde se transferiu para o clube francês, na temporada 2017/2018.

Deixe seu comentário: