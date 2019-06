Nicki Minaj conta que vai casar e manda indireta para Miley Cyrus

A rapper Nicki Minaj deu o que falar na última edição de seu programa “Queen Radio” da Apple Music. A cantora, que lançou nesta última sexta (21) sua música “Megatron”, contou novidades: vai se casar com Kenneth Petty! E ainda ressaltou: “eu acho que eu já tenho o que eu estava buscando, apenas felicidade. Foi difícil alcançar um lugar feliz. Agora que estou aqui não quero arriscar isso por nada ou ninguém”. Eles se conhecem desde novos, mas começaram a namorar apenas no ano passado.

Porém, Nicki também resolveu falar sobre Miley Cyrus, só que o assunto acabou ficando mais sério. A rapper comentou sobre “Cattitude”, música do EP “She Is Coming” que Miley canta: “Eu te amo Nicki, mas eu ouço a Cardi [B]”. Em entrevista, Cyrus chegou a comentar sobre a letra, explicando que as duas eram rainhas e que não era uma competição. Já Nicki interpretou de outra forma e disse: “as galinhas perdidas nunca podem falar besteiras sobre Rainhas. Ela me desrespeitou em um artigo de revista sem motivo. Eu acabei de vê-la depois que ela chupou o p*u do Mike WiLL (Made It) no estúdio. Agora você sai com perucas cor de rosa, e todas as v**ias querem ser Nicki”. Minaj citou a “peruca cor de rosa” porque era sua marca registrada e Miley usou uma peruca (na verdade, lilás) no episódio “Rachel, Jack & Ashley Too” da quinta temporada de “Black Mirror”.

E a rapper continuou dizendo: “você chupou todo aquele p*u, só para sair parecendo uma galinha perdida no palco, e depois ficou brava e voltou para a música country. Sente aí sua estúpida”. Nicki deu a entender que depois de Miley ter feito o que fez na era Bangerz e de Dead Petz, voltou para o country no disco “Younger Now”. Que climão!

Deixe seu comentário: