Nicolas Cage pede anulação 4 dias após casamento

O ator Nicolas Cage se casou com a maquiadora Erika Koike, no último sábado (23), mas já pediu a separação. Apenas quatro dias após a cerimônia, nesta quita-feira (27), o astro pediu a anulação da união. O casal namorava há quase um ano.

A informação foi divulgada pelo jornal “Huffington Post”. A publicação ainda afirmou que o casal se uniu em Las Vegas, às escondidas.

O número quatro parece não dar sorte a Cage. Este já foi o quarto matrimônio do ator. Aos 55 anos, ele já foi casado com a atriz Patricia Arquette, de 1995 até 2001; com a filha de Elvis Presley, a também cantora Lisa Marie Presley, entre 2002 e 2004; e com a ex-garçonete Alice Kim, do ano de 2004 até 2016.

Será que vem mais um meme por aí?

Nicolas Cage recebe muito carinho dos fãs nas redes sociais, mas também é motivo de muitas piadas. Existem até hashtags próprias para os chamados memes do ator, como a #nicolascagememe. A diversão envolve diversas temáticas, e foca na inclusão do rosto de Cage em personagens que foram interpretados por ele ou em objetos e alimentos.

Confira alguns memes de Nicolas Cage que circulam na internet:

Nicolas Cage como Super-Homem. Nicolas Cage como Homem-Aranha. Nicolas Cage em ovos. Nicolas Cage como Harry Potter. Nicolas Cage no corpo de um gato. Nicolas Cage estrelando Star Wars, O Último Jedi.

