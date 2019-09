Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.184 da Mega-Sena, realizado neste sábado (31) em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 15, 36, 45, 51, 52 e 59. A quina teve 64 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 55.232,15. Já a quadra teve 5.158 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 979,02. O próximo sorteio será na quarta-feira (4) e o prêmio é estimado em R$ 72 milhões.