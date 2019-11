Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.204 da Mega-Sena, realizado nesta segunda-feira (4) em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 01 – 28 – 29 – 32 – 35 – 56. Excepcionalmente, o sorteio ocorreu nesta segunda, em razão do feriado de Finados, no sábado (2). O próximo sorteio, na quarta-feira (6), tem estimativa de prêmio de 60 milhões de reais.