"Ninguém sabe a que se deve a mudança climática", diz Putin

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Durante sua coletiva de imprensa anual, em que aborda diversos assuntos, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (19) que “ninguém sabe” com certeza o que provoca a mudança climática. A declaração coloca em questão a responsabilidade humana no aquecimento do planeta. “Não fazer nada tampouco é uma solução”, disse.

