No Beira-Rio, Inter vence o Fluminense de 2 a 1 e consegue três pontos

Após uma fase ruim, de quatro jogos sem vitórias, o Inter vence o Fluminense, por 2 a 1, neste domingo (10), no estádio Beira-Rio em Porto Alegre e soma mais três pontos no campeonato.

Pela 32ª rodada do Brasileirão, a partida começou sob muitas vaias da torcida colorada. Na véspera do jogo, torcedores foram até o Beira-Rio e, durante o treino que aconteceu sob portões fechados, protestaram contra direção e jogadores. Entretanto, neste domingo, o time gaúcho respondeu com um resultado positivo, conquistando três pontos no Brasileirão.

O que o torcedor colorado pode ver durante a partida foi um Inter mais agressivo que tentou pressionar o time adversário na primeira parte do jogo. Com isso, aos 35 minutos, Pottker abre o placar para quatro minutos depois, fazer o segundo gol sobre o Fluminense. Este posicionamento foi respondido de pronto pelo Fluminense, que promoveu boas jogadas contra o Internacional. No segundo tempo, o time carioca volta a campo e se sobrepõe ao colorado, marcando seu único gol nesta partida. Wellington Nem, aos 29 minutos, é o autor.

Com o resultado, o Colorado chegou aos 49 pontos, ultrapassou o Corinthians e terminou a rodada na sétima colocação, já que o Athletico-PR venceu o São Paulo, no Morumbi. Já o Tricolor carioca ficou com 34 pontos, mas fora da zona de rebaixamento.

No próximo domingo, dia 17, o Inter volta aos gramados contra o Corinthians, no Itaquerão, às 16h. Já o clube carioca recebe o Atlético-MG, no sábado, dia 16, às 19h no Maracanã.

Primeiro tempo

O jogo começou sob protestos da torcida no Beira-Rio. Antes da bola começar a correr, D’Alessandro se aproximou da arquibancada e pediu palmas para os colorados. Mesmo assim, as organizadas ficaram em silêncio nos primeiros minutos.

Aos seis e aos 11 minutos, Lomba salvou o Inter com dois chutes em jogadas criadas nas costas de Heitor. Nos dois lances, o goleiro espalmou pela linha de fundo. Allan arriscou da intermediária, fraco demais e o goleiro do Inter defendeu. Depois de 35 minutos de jogo, Pottker abre o placar para o Inter. Guerrero chutou, Muriel espalmou e Pottker, em alta velocidade, invadiu a pequena área e chutou para o fundo das redes.

Quatro minutos depois, o jogador que recebeu mais vaias antes e durante a primeira parte da etapa inicial, ampliou. Com escanteio, a bola desviou na defesa do Tricolor carioca, bateu no quadril de Cuesta, a bola quicou, subiu e terminou com Pottker marcando o segundo gol do Inter. Minutos de tensão para o time colorado com a suspeita de impedimento. Depois do lance ser observado com o VAR, o gol foi confirmado.

Segundo tempo

Com vantagem, Inter voltou para a segunda etapa na defensiva. O Fluminense aproveitou para contra-atacar o Colorado. A equipe carioca chegou aos 15 minutos com 60% da posse de bola.

Aos 24, depois Pottker receber cartão amarelo, Zé Ricardo retirou o atacante e colocou Nico López. Três minutos depois, Cuesta perdeu a bola no meio de campo, Wellington Nem avançou em alta velocidade, driblou duas vezes Rodrigo Moledo e chutou. Com o gol, a intranquilidade voltou as arquibancadas do Inter.

Os cariocas seguiram tentando o empate, mas não conseguiram.

Equipe técnica – 32ª Rodada

Inter (2)

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, D’Alessandro (Guilherme Parede), Willian Pottker e Patrick (Nico López); Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Fluminense (1)

Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Yuri (Lucão), Daniel e Nenê (Wellington Nem); Marcos Paulo e Yony González. Técnico: Marcão.

Gols: Pottker (aos 35 e 39 minutos do 1ºT) e Wellington Nem (aos 29 minutos do 2ºT)

Cartões amarelos: Guerrero, Heitor e Pottker (I); Yuri e Gilberto (F)

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR).

Auxiliares: Bruno Boschilia e Ivan Bihn (PR).

Árbitro do VAR: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).