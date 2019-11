No Inter, Rodrigo Moledo volta a apresentar problema na coxa direita

*Valéria Possamai

Recentemente recuperado de uma lesão, Rodrigo Moledo voltou a apresentar problema na coxa direita e pode, novamente, ser baixa por mais tempo no Inter. Na partida desta quinta-feira, o defensor ficou de fora da partida contra o Ceará por conta de um desconforto no local.

A tendência é que na partida deste final de semana, Moledo fique de fora do jogo contra o Fluminense. Bruno Fuchs, que foi o titular no Castelão, deve seguir na zaga.

Depois da derrota para o Ceará por 2 a 0, a delegação colorada retorna para Porto Alegre, nesta sexta-feira. Rodrigo Moledo passará por reavaliação médica.

O Inter volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, contra o Fluminense. O elenco se reapresenta neste sábado, no CT Parque Gigante, quando realiza o único treino em Porto Alegre, antes da partida.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas