No Maracanã, o Inter perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no Brasileirão

O Internacional perdeu para o Fluminense por 2 a 1 em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O gol colorado foi marcado por Edenilson. Com o resultado, o Inter fica em sexto lugar na classificação.

O primeiro tempo começou com o Fluminense tomando a iniciativa. O time carioca circulava com frequência em frente à área da equipe colorada, trocando passes à espera da oportunidade para arriscar. Aos 12, Igor Julião tocou para Pedro, que acertou a trave de Marcelo Lomba.

Aos poucos, o Inter começou a avançar a marcação e melhorou consideravelmente. A primeira chance surgiu aos 22, com Bruno Fuchs, que deu um belo chute de fora da área, obrigando Muriel a fazer grande defesa. Aos 42, em cruzamento de Rafael Sóbis, Tréllez cabeceou para boa defesa do goleiro carioca. Ninguém abriu o placar na primeira etapa.

No segundo tempo, aos 12 minutos, a defesa colorada cochilou na marcação, deixando livre o lateral Caio Henrique, que foi à linha de fundo e cruzou para Yony González cabecear e abrir o placar. Pouco tempo depois, em um contra-ataque do Fluminense puxado por Pedro, Bruno Fuchs chutou a bola em cima de Natanael, fazendo gol contra.

Aos 46, o Inter diminuiu. Após lançamento de D’Alessandro, Rafael Sobis bateu para o meio da área e, no rebote de Muriel, Edenilson chutou no canto.

Ficha técnica

Fluminense: Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan (Airton), Daniel (Wellington Nem) e Ganso; Yony González, Marcos Paulo (Nenê) e Pedro. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely, Zé Gabriel (D’Alessandro), Nonato (Edenílson), Wellington Silva, Rafael Sobis e Tréllez (William Pottker). Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR), auxiliado por Braulio Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

VAR (árbitro de vídeo): Adriano Milczvski (PR).

Efipan

A equipe Sub-14 perdeu por 1 a 0 para o Grêmio na tarde deste sábado (3), em duelo válido pelas semifinais do Efipan (Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano), disputado no Estádio Farroupilha, em Alegrete. Canigia marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Colorado disputará o 3º lugar da competição neste domingo (4), às 14h30min, contra o Azuriz do Paraná.

O técnico Lucas Marchetti mandou a campo os seguintes jogadores: Cássio, Emanuel, Gabriel Xavier, Gabriel Santos e Carlos Eduardo; Yan, Felipe Prado, Breno (Rafael) e Vinicius Chagas; Marquinhos (João Cavinati) e Rodriguinho.

