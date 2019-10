No Rio, Luan é preocupação para o Grêmio visando decisão da Libertadores

Depois de um atraso na logística, o Grêmio já está no Rio de Janeiro, onde nesta quarta-feira (23) decide a vaga às finais da Copa Libertadores, contra o Flamengo. Para decisão, o time ganhou uma preocupação a mais: Luan. O atacante, que sentiu um problema no pé direito, passou a ser dúvida para o enfrentamento no Maracanã. As informações são da Rádio Grenal.

O camisa 7 vem em tratamento desde a derrota para o Bahia, na última quarta-feira (16), quando sofreu uma pancada no local e teve de ser substituído. Na chegada ao hotel do time no Rio de Janeiro, o atacante passou mancando durante o trajeto do ônibus até o hall de entrada.

Vale lembrar que, o mesmo pé direito foi onde Luan sentiu o problema de fascite plantar, que o afastou por um longo período dos gramados. A preocupação com o meio-campista aumenta ainda pelo fato do jogador está substituindo Jean Pyerre, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita já há um mês.

Programação

Depois de ter o treino cancelado neste domingo (20) em virtude do atrasado na chegada ao Rio, o Grêmio treina nesta segunda-feira (21) e também nesta terça-feira (22), na parte da tarde, no CT do Fluminense. As duas atividades terão a primeira parte fechada nos dois dias.

A decisão

Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, em Porto Alegre, o tricolor precisa de uma vitória ou empate, desde que por dois ou mais gols, para garantir a vaga às finas da Libertadores no Chile.