No Rio, o Grêmio encara o Fluminense no Brasileirão

Fluminense e Grêmio entram em campo às 16h deste domingo (29), e jogam com interesses distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor gaúcho busca a quinta vitória seguida, o adversário busca se afastar na zona de rebaixamento.

Quando a bola rola no Maracanã, terá início uma inesquecível experiência para cinco jogadores do gremistas. Além de uma vitória manter a equipe em condições de ingressar zona de classificação à Libertadores da América de 2020, a partida no Rio de Janeiro significa a primeira dos garotos Ruan, Varela, Jhonata Robert, Isaque e Ferreira com o grupo principal sob o comando do técnico Renato Portaluppi.

Dividido entre o importante compromisso pelo Brasileirão e a preparação para o primeiro jogo semifinal da Libertadores, na quarta-feira (2), contra o Flamengo, Renato levará a campo no Rio de Janeiro um time mesclado entre jogadores experientes e garotos em início de trajetória.

O último treinamento, em General Severiano, sede do Botafogo, não teve indicação de time – os atletas realizaram uma animada atividade recreativo sob a vista do Pão de Açúcar, na abafada manhã deste sábado (28) da capital fluminense.

Certo é que o lateral-direito Léo Moura começa a partida, plenamente recuperado de lesão muscular e à disposição para os próximos jogos. Assim sendo, o provável time tem Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues e Juninho Capixaba; Rômulo, Thaciano, Luciano, Patrick e Pepê; André. Os estreantes, vindos do Time de Transição, começam no banco de reservas, à espera da chance de estrear no grande palco do futebol mundial.

