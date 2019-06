Um grupo de executivos do setor energético assinou um termo de compromisso no Vaticano reconhecendo a necessidade de conter o aquecimento global e minimizar suas consequências. Em comunicado publicado nesta sexta (14) pela Santa Sé, eles dizem que é preciso “manter o aquecimento global abaixo de 2º C, e contudo ainda avançar na prosperidade humana e econômica”.