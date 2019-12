Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha passa a ter prêmios instantâneos a partir desta terça-feira

23 de dezembro de 2019

A participação ocorre por meio do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store Foto: Divulgação

Uma novidade é lançada para tornar a participação do cidadão no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) ainda mais atrativa: o Receita da Sorte. É um prêmio instantâneo que o consumidor faz a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e descobre na hora se foi premiado. Além do sorteio mensal, sempre no final do mês, há agora uma nova modalidade na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro instantaneamente.

A participação ocorre por meio do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store. O consumidor, com smatphone ou tablet, abre o aplicativo, seleciona o ícone Receita da Sorte, aponta a câmera do dispositivo móvel para o QR-Code e aguarda o resultado. Caso seja contemplado, a informação é imediata.

A nova modalidade de sorteio serve apenas para notas fiscais com QR-CODE (NFC-e). Outra regra define que o limite de leituras (do QR-Code) é de até três notas do mesmo estabelecimento por dia. O ciclo diário se inicia sempre à 0h01min.

Já neste dia 24 de dezembro os cadastrados no NFG poderão concorrer a 10 sorteios diários no valor de R$ 500 cada. A participação, contudo, depende de a NFC-e conter o CPF da pessoa logada no aplicativo e de a nota ser válida, ou seja, ter sido emitida e autorizada eletronicamente pela Secretaria da Fazenda do Estado.

Conforme o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, a expectativa é fortalecer ainda mais o Nota Fiscal Gaúcha e o exercício da cidadania. “Essa é uma ação que envolve consumidores, entidades sociais, empresas, Estado e a sociedade gaúcha como um todo. Estimula os cidadãos a pedir o comprovante fiscal, parte fundamental da cidadania, e ajuda o fisco gaúcho com a concorrência leal e no combate à sonegação”, acrescentou.

