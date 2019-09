Notting Hill recebe Sarau Veros & Notas

Após uma primeira edição que contou com casa lotada de apreciadores de boa música e poesia, o empresário Rogério Pontes abre novamente as portas do seu Notting Hill para o Sarau Versos & Notas.

A artista Conça Dornelles conduzirá o evento na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 19h, declamando poesias autorais. A sessão de declames terá, ainda, trilha sonora do Trio Contratempo, que apresentarásetlist composto por clássicos, como Eleanor Rigby, dos The Beatles, Stand by me, de John Lennon, Can’t help falling in love, de Elves Presley, Fly me to the moon, de Frank Sinatra, além de sucessos da bossa nova.

O Sarau Versos & Notas é itinerante, e já passou por diversos locais de Porto Alegre, além de ter tido seis edições em Munique, na Alemanha. Conça Dornelles é a idealizadora do projeto.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (51) 9663.3393. Ingressos à venda no local, a R$ 15,00.

