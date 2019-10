Nova agência curitibana foca na profissionalização da relação entre marcas e influenciadores

O mercado de influenciadores digitais movimentou US$ 4 bilhões em 2017 – em 2020, a projeção é de que atinja US$ 10 bilhões, segundo levantamento da Mediakix. Outro estudo global, conduzido entre janeiro de 2018 e março de 2019 pela Socialbakers, estimou que o uso da #ad cresceu 56% em 2018 na comparação com o ano anterior. A fim de profissionalizar a relação entre influenciadores e marcas e desenvolver projetos personalizados, a Agência MIS (Marketing de Influência Social) surge no mercado nacional.

De acordo com os estudos, celebridades e pessoas com mais de 1 milhão de seguidores foram os que mais obtiveram recursos por este meio, mas há uma gama de microinfluenciadores que pode contribuir com as marcas, especialmente em busca de uma integração mais próxima com o público. Em julho, o Instagram acabou com os likes e incluiu uma nova dificuldade para as empresas que buscam se aprofundar na área: quem são os perfis capazes de influenciar outras pessoas?

Um estudo da PWC, baseado em mil entrevistas, indicou que 77% dos brasileiros dizem ser influenciados pelas redes sociais no momento de comprar produtos – seja pelos comentários, likes ou interações com as marcas. Trata-se de uma espécie de marketing de influência, que reprisa a recomendação boca a boca, buscado pela maior parte das companhias.

“Nosso foco é desenvolver projetos especiais entre marcas e influenciadores. Eles não serão definidos por números, mas pela sua relevância e alcance dentro dos mais variados segmentos. Por ser um mercado relativamente novo, ele ainda precisa amadurecer e, principalmente, se profissionalizar para que os resultados atinjam maior relevância”, explica o jornalista Eduardo Betinardi, um dos sócios-fundadores da empresa, ao lado do publicitário Vinicius França e de Ana Ornellas, que atua na área de marketing de influência há anos. Betinardi ressalta que a empresa busca trabalhar em duas frentes: tanto auxiliando marcas a realizarem suas ações quanto aproximar influenciadores de empresas que possam contribuir com projetos.

O volume de recursos movimentados e a busca da aproximação com os consumidores estão levando este mercado à profissionalização. “A Agência MIS cuida do todo: do planejamento e acompanhamento à busca por parceiros para o desenvolvimento dos negócios. Ao contratar os nossos serviços, as empresas e os próprios influenciadores transferem a responsabilidade pela ação, do briefing ao pós-venda”, ressalta Vinicius França. Além dos projetos personalizados, a companhia também responde pela seleção de influenciadores digitais para eventos e a conexão com essas pessoas.

Caminho sem volta

O Brasil conta com quase 130 milhões dos mais de 2,2 bilhões de usuários do Facebook no mundo. No Instagram, o país conta com cerca de 50 milhões de contas ativas das aproximadamente 1 bilhão em escala global. “Conforme o Social Media Trends, mais de 9 em cada 10 companhias brasileiras (95%) estão presentes nas redes sociais – 62% delas afirmam que essas plataformas têm um papel importante na estratégia das companhias. Com ações e projetos assertivos, humanizados e exclusivos, os resultados podem ser muito interessantes, com um alcance extremamente satisfatório”, completa Ana Ornellas.

