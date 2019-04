Nova área do aeroporto Salgado Filho começa funcionar nesta terça

*Por Bárbara Assmann

As novas áreas de check in, recebimento de bagagem e embarque/desembarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, entrarão em funcionamento a partir desta terça-feira (02). Durante a manhã desta segunda (1°), o prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou o local para conferir o resultado e também as obras de ampliação, juntamente com o governador Eduardo Leite, a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, entre outras autoridades.

O prefeito salientou que a obra traz benefícios para Porto Alegre. “Teremos mais geração de empregos, não só na obra, mas no entorno de negócios que a ampliação vai possibilitar, além de trazer tecnologia, investimentos e disseminar conhecimento e cultura”, disse. Já a CEO da Fraport destacou o bom andamento das obras: “Até outubro vamos entregar as obras do novo terminal e temos até 2021 para concluir também a ampliação da pista”. Com a conclusão dos trabalhos, será possível ampliar os voos para exportação de cargas, por exemplo, reduzindo em cerca de 10% os custos dos produtores gaúchos, além de atrair mais investidores.

