Nova Déli começa a oferecer tarifa grátis para mulheres nos ônibus

Nova Déli, na Índia, deu início nesta semana ao programa de tarifa grátis para mulheres nos ônibus da metrópole, uma das maiores cidades do mundo.

É a primeira vez no mundo que uma metrópole faz uma ação do tipo nessas proporções. O governo espera que a medida ajude a diminuir a desigualdade de oportunidades para as mulheres, ainda forte na Índia, e a protegê-las de estupros.

“Agora, meninas e mulheres que tinham de deixar a escola por causa do alto custo do transporte não precisarão sacrificar sua educação. Da mesma forma, mulheres cujos escritórios ficam longe de casa não precisarão se preocupar com o custo do transporte”, disse Arvind Kejriwal, ministro-chefe de Déli, segundo o jornal Times of India.

Kejriwal, cujo cargo equivale ao de prefeito, afirmou também que o governo estuda ampliar o benefício a estudantes e idosos em geral nos próximos meses.

Atualmente, cerca de 850 mil mulheres usam os ônibus diariamente. A cidade tem mais de 20 milhões de habitantes.

As passagens custam em média 10 rúpias (R$ 0,55), e aumentam conforme a distância. Esse modelo faz com que as moradoras de áreas mais distantes tenham ainda menos chance de usar o transporte público.

As mulheres receberão bilhetes rosa, de papel. O governo reembolsará as viações de acordo com o total de passes arrecadados.

O governo diz que a mudança é também uma forma de combater a violência sexual, e anunciou que 13 mil guardas viajarão nos ônibus, para aumentar a segurança.

O caso de estupro que mais chocou o país ocorreu justamente em um coletivo. Em dezembro de 2012, a estudante Jyoti Singh, 23, voltava para casa à noite quando cinco homens a atacaram.

Eles se revezaram para estuprá-la durante mais de uma hora, enquanto o veículo circulava pelas ruas da capital indiana. Em dado momento, o motorista deixou o volante e se juntou ao ataque.

Após ser estuprada e espancada, Jyoti foi jogada na estrada, pela janela. Ela foi resgatada pela polícia, mas não resistiu aos ferimentos.

Esse crime brutal gerou grandes protestos na Índia e levou ao endurecimento das leis sobre estupro e a campanhas de conscientização. Contudo, o risco continua alto. Déli registrou, em média, cinco crimes do tipo por dia em 2018.

A isenção de tarifa gerou polêmica no país. Há críticas de que se trata de uma medida eleitoreira, pois haverá eleições locais em fevereiro de 2020. Nova Déli é governada pelo APP, rival do partido que comanda o país, o BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, reeleito em maio.

Há também temores de que atrair mais gente sem adequar a frota precarizará o sistema e que a mudança pode sufocar as contas públicas. O benefício não será impositivo: passageiras que tenham condições de pagar pelo transporte poderão fazê-lo.