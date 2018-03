Nova diretoria do Sulpetro toma posse nesta quinta-feira (15)

Nesta quinta-feira (15), assume a nova diretoria do Sulpetro (Sindicato dos Postos de Combustíveis do RS), em Porto Alegre. Com cerca de 600 associados no Estado, a entidade será presidida pelo empresário João Carlos Dal’Aqua, durante o período 2018-2022.

O revendedor é sócio-diretor da Rede de Postos Pegasus, da Capital, e atua no ramo varejista de combustíveis desde 1994. Graduado em Administração (Unisinos), Dal’Aqua tem MBA em Identidade Empresarial (Antonio Meneghetti Faculdade) e em Gestão do Varejo de Combustíveis (Unisinos).

A posse acontece às 15h na sede do Sindicato (rua Coronel Genuíno, 210) e, logo após a cerimônia, haverá a palestra com o Doutor em Direito Gabriel Nogueira Dias, sob o tema “Compliance: compartilhando conhecimentos”. Graduado pela USP, ele foi assessor da presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e tem destaque nas áreas de Direito da Concorrência, Regulação Econômica e Direito Administrativo e Defesa Comercial.

