Nova linha do metrô Porto Alegre-Cachoeirinha terá custo de US$ 2,9 bi

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, comprometeu-se a agilizar na sua área o projeto de construção da linha 2 do metrô de Porto Alegre. A informação é trazida pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS) que ontem esteve reunido com o ministro, em Brasília. O diretor-presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, David Borillevque, acompanhou Lasier na audiência e fez uma exposição da proposta de expansão, que terá o trajeto do Centro Administrativo da Capital até o município de Cachoeirinha, numa extensão de 17 quilômetros. O valor da obra é de aproximadamente US$ 2,9 bilhões, sendo que mais da metade do percurso será subterrâneo.

Novo poderá permitir que deputados concorram a prefeituras

O Novo já admite flexibilizar uma regra que proíbe seus deputados,de disputarem outro cargo eletivo em meio ao mandato. A regra seria alterada para permitir que o líder do partido na Câmara Federal, deputado Marcel Van Hatten, o mais votado no Rio Grande do Sul, seja candidato à prefeitura de Porto Alegre. Na eleição para a Câmara dos Deputados, Marcel conquistou 9,34% dos votos na Capital, o equivalente a 68.072 votos. Ontem à tarde, o deputado informou à coluna que não está nos seus planos uma disputa à prefeitura de Porto Alegre.

Caso Kiss não termina no STJ

A decisão unânime da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando o julgamento pelo júri popular dos acusados da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, pode não significar ainda o fim desta fase. O advogado Mario Cipriani, que defende de Mauro Londero Hoffmann, sócio da boate, avalia a possibilidade de recorrer da decisão do STJ.

Clubes de futebol aumentam prejuízos

Embora tenham uma bancada forte no Congresso, os grandes clubes de futebol certamente encontrarão dificuldades para obter novos benefícios públicos. O relatório BDO Brasil, que analisa as dívidas dos 20 clubes da Série A do Brasileirão mostra que em 2018 o volume atingiu R$ 6,02 bilhões, um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior. Os grandes clubes já haviam obtido o benefício do Profut, programa de renegociação de dívidas fiscais e trabalhistas, e ainda assim, gestões com temerárias, aumentaram as dividas.

CEEE abre concursos,mesmo com privatização à vista

A iminente privatização ou venda ao setor privado não tem alterado a rotina administrativa da CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A empresa está abrindo concurso para preencher vagas com salários médios de R$ 7,7 mil.

Coisas do Brasil: Moro fala aos réus

O Senado protagonizou ontem uma cena curiosa. Ao convocar o atual ministro da Justiça Sérgio Moro para indagar possíveis contradições no período em que ele atuou como juiz da Operação Lava-Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba reuniu na sala da Comissão de Constituição e Justiça diversos réus da mesma operação. Dos 81 senadores que compõem o Senado, 43 têm algum tipo de envolvimento com os crimes investigados na Lava-Jato.

Deixe seu comentário: