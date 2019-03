Nova série da Netflix “Chambers” terá Uma Thurman como protagonista

A atriz Uma Thurman vai viver um terror psicológico em “Chambers”, contracenando com Tony Goldwyn. A história gira em torno de uma sobrevivente de um ataque cardíaco, que se torna obcecada pelo mistério que envolve o coração que salvou a vida dela. Na trama, Thurman interpretará Nancy, mãe de Becky (Lilliya Scarlett Reid), menina que doa o coração para que a jovem Sasha Yazzie (Sivan Alyra Rose) possa sobreviver. No entanto, ao mesmo tempo em que a recipiente do coração doado começa a descobrir a verdade sobre a morte da moça que salvou sua vida, Nancy forja uma relação peculiar com a paciente e se depara com a possibilidade de que sua filha esteja viva, em algum lugar e de alguma forma.

A série, com produção de Alfonso Gomez Rejon e Leah Rachel, se passa num local místico do Arizona, nos Estados Unidos, e vai explorar as diferentes maneiras como lidamos com traumas.

O lançamento será no dia 26 de abril na Netflix. Parece que vai ser bem sinistra!

Confira as primeiras fotos, divulgadas pela Entertainment Weekly:

