Novalgina continua campanha publicitária de sucesso atingindo novas regiões e mídia digital

Novalgina, uma das marcas mais tradicionais do mercado farmacêutico, relança sua segunda campanha publicitária para toda a região Sudeste. Simultaneamente, o filme será lançado pela primeira vez no Sul do país. Com linguagem bem-humorada, a propaganda reforça o conceito “Novalgina, é mais do que você imagina” e apresenta aos telespectadores a propriedade de alívio dos sintomas de dores intensas1-3, por meio das apresentações de Novalgina 1g (1000 mg de dipirona monoidratada) em comprimidos ou efervescente sabor limão.

Criado pela Publicis, o filme traz um diálogo entre um casal que conversa sobre os benefícios do medicamento, como, ser 2x mais analgésico*. O homem se surpreende em saber que o medicamento também é indicado para enxaqueca e dores intensas e a mulher comenta: “Para você ver… às vezes a gente tem uma coisa em casa e nem percebe tudo que ela pode fazer”. Na cena seguinte, é possível ver um gato tocando piano, o que faz uma alusão de que é possível descobrir novos usos, especialmente, quando falamos do medicamento.

(*Cada comprimido de 1g de Novalgina tem 2x mais analgésico que cada comprimido de 500mg de Novalgina)

Serão dois filmes, um de 15” e outro de 30”, que apresentam mais uma característica do medicamento, que é trazer aos consumidores novas opções para o alívio dos sintomas até de dores intensas1-3. E nada melhor que contar de forma bem-humorada essa conveniência da marca mais tradicional e conhecida dos brasileiros.

Além disso, Novalgina também está presente nas mídias em todo o Brasil. Com dois canais digitais proprietários, Fanpage no Facebook e canal no YouTube, a marca traz em suas postagens a materialização de curiosidades da vida – situações que pensamos conhecer bem, mas que nos surpreendem por serem inesperadas -, a apresentação do portfólio de produtos e seus valores.

“É imprescindível acompanhar as mudanças tanto do mercado quanto dos consumidores e unir os formatos que temos disponíveis, com ideias criativas e conteúdos qualificados, que fortaleçam a confiança dos consumidores e os aproximem ainda mais da marca”, afirma Vinicius Santos, diretor de marketing de Consumer Healthcare da Sanofi.

O objetivo da Publicis é transformar a percepção da marca e apresentá-la de forma inovadora e capaz de atender também um público mais jovem, aliviando até dores intensas1-3. Desta maneira, Novalgina vem construindo uma identidade mais jovem, com uma abordagem de inovação, sempre presente em seu DNA – responsável pela amplitude do portfólio de produtos e pela versatilidade de usos, sem perder sua tradição e confiança Os investimentos no ambiente digital visam estreitar o relacionamento com os seus consumidores no dia a dia, com sólidos pilares de conteúdo, que traduzem a imagem que vem sendo construída desde 2016.

“O público se identifica com Novalgina, pois o medicamento está presente nos lares brasileiros há quase um século. É uma relação próxima e de confiança que precisamos fortalecer e manter com qualidade com os nossos consumidores. Por isso, em toda a nossa comunicação buscamos ter empatia no dia a dia do cliente, e isso é o mais importante”, finaliza Santos.

Ficha Técnica

Cliente: Sanofi

Produto: Novalgina®

Agência: Publicis Brasil

Título: Mais do que você imagina

Criação: Equipe Publicis

Atendimento: Gabriela Borges, Adriana Bertoni, Flávia Afonso

Planejamento: Diana Santos, Brenno Nocite, Vittório Laginestra

Mídia: Valéria Brasil, Marcela Isa, Mariana Moreira, Pedro Tognini

Tráfego: Rose Ramalho

RTVC: Tato Bono, Cayan Lobo, Camila Ximenes

Art Buyer: Selma Momosse, Raphael Macedo

Produtora: Vetor

Atendimento: Isabela Gava, Vandreia Ribeiro, Giovana Grigolin

Produtor executivo: Alberto Lopes, Paula Moraes, Francisco Puech

Direção do filme: Fabio Hacker

Direção de fotografia: Beto Hacker

Montador: Poliana Marting

Pós-Produção: Equipe Vetor Zero

Finalização: Equipe Vetor Zero

Produtora de som: Jamute

Atendimento: Sabrina Geraissate

Produtor Musical: James Pinto, Thiago Laster, Eliezer Borges

Locutora: Caro Carvalho

Aprovação do cliente: Vinicius Santos, Raphael Nascimento, Edgar Policelli, Julia Nascimento

Deixe seu comentário: