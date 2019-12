Rio Grande do Sul Novas praças de pedágio da CCR ViaSul entram em operação até fevereiro

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Data será definida após vistoria da ANTT Foto: Divulgação Pedágio_Tres Cachoeiras_BR 101 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com as obras 80% concluídas, a CCR ViaSul se prepara para, até fevereiro de 2020, iniciar a operação das novas cinco praças de pedágio, localizadas no km 35 da BR 101, em Três Cachoeiras, e na BR 386 nos kms 202,7 – Victor Graeff, 261,2 – Fontoura Xavier; 374,4 – Paverama e 426, em Montenegro. A tarifa inicial será de R$ 4,40 por eixo.

Até a próxima semana, a concessionária prevê finalizar a implantação das cabines e construção dos prédios administrativos e operacionais e, na sequência, inicia a implementação de sistemas e tecnologia. Após a conclusão desses trabalhos, prevista para o começo de janeiro, a CCR ViaSul entrega as novas praças para vistoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Com a aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a CCR ViaSul definirá o começo oficial da cobrança e a operação branca, que acontecerá 10 dias antes e tem como objetivo testar, na prática, o funcionamento das praças (atendimentos, sistemas, etc), além de informar aos usuários o início da cobrança. Os profissionais que atuarão no atendimento das cinco novas praças estão sendo contratados e os treinamentos estão previstos para o começo de janeiro.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário