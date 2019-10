Novidade no segmento da educação chega com ensino médio integrado ao ensino técnico

Referência na área de educação profissional há 70 anos, o Senac-RS inova mais uma vez ao lançar, neste mês de outubro, uma formação inédita para a instituição: o Ensino Médio Senac. As aulas, que iniciam em março de 2020 nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul, oportunizam que o estudante vivencie de forma concreta a construção do conhecimento por meio de metodologias estimulantes e desafiadoras, que possibilitam a transformação tanto do contexto em que vivem quanto de si mesmos. O estudante termina o ensino médio já com uma profissão e um projeto de vida para chamar de seu.

A proposta, é ofertar o Técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio, com ênfase no mindset tecnológico humanizado, ou seja, ao longo do curso são desenvolvidas competências cognitivas, emocionais e técnicas com o objetivo de preparar os estudantes para que sejam protagonistas do seu futuro, atuando em profissões que ainda não existem, usando tecnologias que ainda não foram inventadas e resolvendo problemas conhecidos, ou que ainda não conhecemos.

O curso, que compreende toda a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, também desenvolve competências relativas aplicações para internet (Web e Web Mobile), além de preparar o estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para o vestibular e o mercado de trabalho.

Para o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, lançar um novo nível de ensino mostra a preocupação da instituição em se renovar constantemente, com foco em preparar pessoas que farão a diferença no mercado de trabalho. “Ofertar educação de qualidade faz parte do DNA do Senac-RS. Iniciar uma nova operação como essa é trazer a credibilidade da instituição para uma formação tão importante para os jovens de hoje: o ensino médio. O diferencial está em preparar um jovem capaz de mudar seu futuro por meio da educação de qualidade”, afirma o dirigente.

Com duração de três anos, o curso oportuniza uma experiência educacional disruptiva, por meio de métodos, metodologias e estratégias que proporcionam o desenvolvimento de competências de maneira prática e reflexiva. Além disso, o modelo de ensino conta com um corpo de professores preparados para atuar em um nível educacional interdisciplinar, incentivando os jovens a atuarem de forma protagonista frente aos desafios que serão propostos.

As matrículas estão abertas e são limitadas. Interessados podem obter mais informações pelo telefone 40026030, pelo WhatsApp (51) 98913-8574, ou pelo site senacrs.com.br/ensinomedio.