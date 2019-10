Novo aeroporto de Caxias do Sul: secretário apresenta proposta de integração com Gramado

O secretário municipal do Planejamento, Fernando Mondadori, participou nesta segunda-feira (07) de uma reunião de trabalho, em Gramado. Mondadori apresentou a proposta de integração viária para conectar os municípios da Região das Hortênsias com o novo Aeroporto Regional, que envolve um traçado que liga as duas cidades. Além disso, ele falou sobre os projetos necessários para melhorar o acesso ao futuro empreendimento.

O trecho compreende 24 quilômetros entre o novo aeroporto e a sede urbana de Gramado. De acordo com a proposta apresentada, é necessária a pavimentação de 16 quilômetros: 10 pertencentes a Caxias do Sul e seis ao município vizinho. “Caxias do Sul já iniciou o alargamento das vias do trecho por entender que essa ligação será fundamental para atender o futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Precisamos diminuir as distâncias e dar mobilidade aos turistas e, para isso, é necessária uma infraestrutura compatível com a quantidade de visitantes que a Região das Hortênsias recebe. Além disso, essa nova ligação viária entre Caxias e Gramado também valoriza economicamente a nossa região”, explicou Mondadori.

A secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado de Gramado, Simone Manfredini Bender, também apresentou dados iniciais do trabalho que vem sendo realizado pelo município. “Através da equipe técnica, nós estamos estudando o melhor traçado para Gramado. Os estudos ainda estão em fase inicial, mas sabemos da extrema relevância desse projeto para nossa cidade, para Caxias do Sul e para toda a região”, ponderou. Simone e sua equipe haviam participado, em julho deste ano, de uma reunião na Prefeitura de Caxias do Sul para tratar do novo aeroporto.

Entre os presentes, estava o senador Luiz Carlos Heinze, além de secretários municipais, empresários e representantes de entidades da região.

Aeroporto Regional

O novo aeroporto projetado pela Secretaria da Aviação Civil (SAC) possuirá um terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados, com 500 vagas. O pátio terá 26 mil metros quadrados, permitindo aeronaves em oito posições. A pista terá 1.930 metros de extensão por 45 metros de largura. Está em aprovação o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), para elaboração das licenças ambientais. O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (Paipa) já foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

