Novo apagão atinge estados da Venezuela

Foi registrado, nesta segunda-feira (22), mais um apagão em boa parte da Venezuela. De acordo com informações da imprensa local, os estados de Caracas, Zuli, Falcão, Amazonas, Monagas e Aragua estão sem energia elétrica por tempo indeterminado.

Nesse ano, outro caso de falta de energia paralisou o país durante uma semana, provocando uma crise no fornecimento de água e a suspensão das aulas e do trabalho. Na ocasião, foram registradas 15 mortes, de pessoas que estavam internadas em hospitais. O governo de Nicolás Maduro afirma que os apagões são provocados por ataques “eletromagnéticos, cibernéticos e físicos” contra a central hidroelétrica de Guri, que produz 80% da energia consumida na Venezuela. Já a oposição, afirma que a causa da interrupção no serviço é a deterioração da infraestrutura por falta de investimentos e imperícia técnica.

