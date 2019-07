O contrato da Fundação Universitária de Cardiologia – Hospital de Viamão (FUC-HV) com o governo do Estado foi renovado, na tarde da última terça-feira (23), no valor mensal de R$ 4,5 milhões. Desse recurso, quase R$ 3 milhões mensais são provenientes do Tesouro estadual. O acordo contempla nove novas Unidades de Tratamento Intensivo adulta, totalizando 15 na instituição.

