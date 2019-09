Com o compromisso de ampliar os balcões do consumidor e fortalecer as relações do órgão, Luis Felipe Mahfuz Martini foi empossado como diretor-executivo do Procon-RS na terça-feira (17) pelo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Paladini. Martini é advogado, empresário, atuou como assessor jurídico e foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas.

