Novo Hamburgo x Grêmio

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho diante do Novo Hamburgo, em partida neste domingo (20), às 17h, no Estádio do Vale, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). O Tricolor buscará o bicampeonato nesta temporada para a manutenção da hegemonia estadual.

Grêmio e Inter conseguiram reverter a decisão que impedia o acesso de seus torcedores como visitantes nas primeiras três rodadas do Campeonato Gaúcho. A restrição ainda se mantém quanto as torcidas organizadas dos dois clubes.

