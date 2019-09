Novos diálogos divulgados pela Folha revelam conluio entre Moro, procuradores e PF para vazar grampo ilegal entre Lula e Dilma

Novos diálogos divulgados neste domingo (8) pela Folha de S. Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil, revelam conluio entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, procuradores da Lava Jato e investigadores da Polícia Federal para vazamento do grampo ilegal da conversa entre os ex-presidentes Lula e Dilma quando o petista aceitou ser ministro da Casa Civil da então presidenta, em 16 de março de 2016.

Os diálogos mostram que procuradores e integrantes da PF tiveram acesso em tempo real às conversas de Lula e Dilma, que rapidamente eram compartilhadas em grupos do Telegram com análises internas. Os agentes da polícia continuaram ouvindo as conversas entre os ex-presidentes e relatando aos procuradores pelo aplicativo, ao passo que Moro já havia pedido a suspensão das escutas. “Senhores: Dilma ligou para LILS avisando que enviou uma pessoa para entregar em mãos o termo de posse de LILS. Ela diz para ele ficar com esse termo de posse e só usar em “caso de necessidade”, alertou o agente identificado como Prado, às 13h44.

O delegado Luciano Flores, então, determina, que o agente “transcreva literalmente tudo sem comentários” e volta rapidamente para a Superintendência da PF para subir a transcrição no sistema eletrônico de acompanhamento processual, o E-proc, junto com outros 44 arquivos de áudios anexados com um relatório no dia anterior, a qual Moro teve acesso.

No mesmo dia, após Lula aceitar o convite, Moro divulgou o diálogo entre os petistas cinco horas após mandar interromper a escuta telefônica. À época, a gravação levou à anulação da posse de Lula, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, para a Lava Jato, a nomeação do ex-presidente seria uma manobra para ele deixar de ser investigado pela Vara de Curitiba e passar para a Suprema Corte.

Às 18h40, o procurador Carlos Fernando Santos Lima comemora no grupo de Telegram: “Tá na GloboNews”. Deltan Dallagnol, então, responde: “Ótimo dia rs”. E complementa em seguida: “Caros, vamos descer a lenha até terça” (NR.: data prevista para a posse de Lula).

