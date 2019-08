Novos modelos de negócios serão tema do Tá na Mesa desta quarta

Os assuntos do próximo Tá na Mesa, evento da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), tratará dos novos modelos de negócios que estão revolucionando o mercado, como as startups. Serão dois empresários que apresentarão, nesta quarta-feira (21), as necessidade de especialização e formação de mão de obra.

Os convidados são César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e Oliver Cunningham, sócio da KPMG no Brasil.

Também serão abordadas pautas relativas à inovações no setor, com foco nas áreas de pesquisa, além dos desafios e as novas estratégias que estão sendo traçadas no cenário de transformação pelo qual o mercado passa.

Serviço – Tá na Mesa

Tema: “Novos Modelos de Negócios”

Quando: quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019, 12h

Endereço: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

