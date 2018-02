NRF 2018 será tema de série de palestras online do Sebrae/RS

Três oportunidades para absorver informações que podem mudar a cara e o andamento dos pequenos negócios do varejo gaúcho. O Sebrae/RS vai realizar uma série de três palestras online com temas relevantes identificados durante a NRF 2018, que ocorreu em janeiro em Nova Iorque. Esse foi um dos eventos mais importantes do mundo para a apresentação de boas práticas, tecnologias e mercados voltados para o comércio. A maratona de visitações técnicas realizadas em lojas referenciais em segmentos como moda, acessórios, esportes, tecnologia para casa, construção e outras ajudou na composição dos conteúdos que serão mostrados nos dias 27 de fevereiro, 6 e 3 de março com acesso gratuito pelo link: www.eventials.com/SEBRAERS/

O coordenador de projetos da gerência de Comércio e Serviços do Sebrae/RS Fabiano Zortéa observa que pós NRF sempre é preciso organizar as ideias diante do vasto conteúdo e de inúmeras possibilidades para todos os tipos de empreendimentos que lidam com varejo. “Fizemos um resumo de todo o conteúdo e organizamos de forma didática para inspirar, a partir de conceitos e exemplos, os empresários de todo o Estado”, explica.

Na primeira atividade, no dia 27 de fevereiro, das 14h às 14h45, o palestrante será Edmour Saiani. O tema vai focar nas tendências do varejo mundial. Ele é sócio-diretor da empresa Ponto de Referência, além de sócio proprietário da Nicho de Bichos Pet Shop. Também é autor de livros que estimulam melhorias para pequenos lojistas: “Loja Viva – revolução no pequeno varejo brasileiro” (Editora Senac), “Ponto de Referência – como ser o nº 1 e não mais 1” (Editora Pearson) e “Marcas Simbióticas” – um manual de transformação para marcas que querem atender bem, se diferenciar e construir um mundo melhor para nossos netos.

No dia 6 de março, também das 14h às 14h45, os empresários Eduardo Sasso (Lojas Sasso) e Ricardo Oliveira (Bike Village), participantes da missão, irão compartilhar o que estão colocando em prática, com mediação do próprio Fabiano Zortéa, com o título “Do global para o local: Inovações na prática”. Segundo o coordenador do Sebrae/RS, a intenção é tratar o tema inovação do ponto de vista de quem já realizou ações bem-sucedidas. “Aqui será possível identificar como tendências mundiais se traduzem na prática, no contexto dos pequenos negócios”, avalia o coordenador.

E, no terceiro encontro, dia 13 de março, das 14h às 14h45, o tema será “Boas práticas para pequenos negócios”, com um bate papo dinâmico entre Fábio Krieger, gerente de Indústria, Comércio e Serviços no Sebrae/RS e Fabiano Zortéa. Experiente no tema de atendimento aos clientes, Krieger iniciou sua trajetória profissional cedo na cozinha do McDonald´s, depois passou por diversas empresas até chegar ao Sebrae/RS em 2003. É administrador (PUCRS), com MBA em gerenciamento de projeto (FGV) e possui mestrado acadêmico em negócios (PUCRS).

Os empresários que participaram da missão junto ao Sebrae/RS e parceiros, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL), o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio/Senac) foram selecionados via chamada pública. Desde que retornaram ao Brasil, os empreendedores já estão trabalhando em um plano de ação e terão acompanhamento do Sebrae/RS no desenvolvimento de atividades. Após o período de quatro meses, será realizado um Encontro de Resultados para verificação das ferramentas implementadas.

