Número de mortos pela polícia aumenta no Rio de Janeiro

Atirando de helicópteros, transportes blindados ou à queima-roupa, policiais do Rio de Janeiro mataram 558 pessoas durante os primeiros quatro meses do ano – o número mais alto para esse período desde o início dos registros do Estado, há mais de duas décadas. Essa recente alta ocorre após anos de políticas voltadas para a redução nas mortes, segundo o The New York Times.

