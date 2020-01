Verão Número de salvamentos no litoral gaúcho cai 11% comparado ao ano passado

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Até o momento, foram registrados 118 salvamentos no litoral gaúcho. (Foto: O Sul)

O verão 2020 já começou, e os veranistas aproveitam essa época do ano para curtir a praia e se refrescar no mar. E nessa temporada as notícias são boas. O número de salvamentos diminuiu em todo o litoral gaúcho, considerando norte, sul e balneários de águas doces.

Até o momento, foram registrados 118 salvamentos neste verão. Isso significa, uma redução de 11% se comparada a Operação Verão do ano passado. O Major Lúcio Junes Lemes da Silva, Comandante da 1ª Companhia de Guarda-Vidas, esclareceu o que ajudou para diminuição dos casos de afogamentos neste verão.

“É a atuação proativa dos guarda-vidas. A gente trabalha forte na prevenção, a gente interage com os banhistas, veranistas, sinalizando os locais de risco, advertindo sobre o comportamento dos imprudentes, fazendo o uso de uma ferramenta que hoje é essencial para os guarda-vidas, que é o uso do apito para chamar a atenção daqueles banhistas que estiverem em local de risco ou com comportamento mais imprudente.

Segundo dados da operação verão, outro fator que tem contribuído para a redução dos afogamentos são os banhistas, que estão mais conscientes e seguindo as orientações dos salva-vidas.

Nossa equipe conversou com alguns banhistas para saber se eles tomam os cuidados necessários ao entrar no mar. A professora, Maria Rita Fagundes Leal disse que a sinalização que o mar dá é a mesma coisa que a rua, “então temos que presta bem atenção e ter esses cuidados”. A assessora de comunicação, Pâmela Manfroi, concorda com a professora, “eu gosto de prestar atenção nas bandeiras, e eu tenho bastante medo de águas-vivas e não costumo entrar até muito longe, só até o joelho mesmo”.

Já o professor, André Baratz, comentou que não gosta de entrar muito na água, mas quando pretende, ele não presta atenção na cor das bandeiras, mas observa se o tempo está limpo, o mar está calmo com ondas baixas, e mesmo assim só entra com a água na altura até a cintura.

Para o pessoal que já está no litoral, ou ainda pretender vir, o Major Lúcio passou algumas recomendações que devem ser seguidas. “Procurar tomar banho em local protegido por guarda-vidas, assim como observar as sinalizações que os salva-vidas colocam, como por exemplo, a condição do mar através das bandeiras, verde, amarela e vermelha, bem como as sinalizações nas faixas de areia que delimitam a caixa de banho e identificam os locais de risco”, complementou.

