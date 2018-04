O astro do cinema Dwayne Jonhson, conhecido como The Rock, teve depressão após ver sua mãe tentar o suicídio

“A depressão nunca discrimina”, disse Johnson, de 45 anos, aos seus 12,7 milhões de seguidores no Twitter. “Demorei para perceber, mas o segredo é não ter medo de se abrir. Especialmente nós, homens, temos a tendência de nos fechar. Vocês não estão sozinhos”, completou o ator, um dos astros mais bem pagos de Hollywood.

Jumanji 2019

O longa Jumanji: Bem-vindo à selva pode ganhar uma continuação em breve. De acordo com a Variety, a Sony Pictures trabalha na produção de uma sequência ao lado dos roteiristas Scott Rosenberg e Jeff Pinker. O novo filme deve manter Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan — protagonistas do primeiro filme — no elenco. Além disso, a expectativa é de que o diretor Jake Kasdan, responsável pelo primeiro longa, também comande a sequência, que ainda não tem previsão de estreia.

Jumanji: Bem-vindo à selva alcançou sucesso no mundo todo: segundo o siteDeadline, o longa já arrecadou cerca de US$ 857 milhões. A produção, que estreou em janeiro no Brasil, é continuação do filme Jumanji, de 1995. Com diversas novidades no roteiro, como a mudança do clássico tabuleiro para um videogame, o longa foi bem recebido pelo público.