O ator Fabio Assunção afirmou que teve medo de ser julgado pelo vício

Fabio Assunção, de 48 anos, estreou nesta sexta-feira (30) em uma nova rede social: o Twitter. O ator esteve na sede da rede social, em São Paulo, onde deu uma entrevista para o repórter Fernando Gallo, que foi transmitida ao vivo no seu perfil.

Na conversa, Assunção afirmou que teve muito medo de ser julgado por ser dependente químico, mas que hoje se sente mais livre para abordar o tema.

“Falar sobre o vício tem a ver com minha maturidade sobre o assunto. A questão da droga é que tem tanta coisa envolvida nela, né? É ilegal, tem aspectos religiosos, políticos. Envolve segurança pública, saúde pública, não há um consenso de como deve ser abordado. As pessoas que passam por isso tendem a se isolarem, esconderem, porque o julgamento é muito grande. Agora, eu me sinto livre. Mas eu já tive medo durante muito tempo”, disse.

Ele também falou que o problema com drogas não têm nada a ver com caráter. “O vício, você não tem nenhum distinção, é coisa do ser humano. Não tem distinção de classe, racial… São coisas que a gente bota para fora de alguma forma. Não tem nada a ver com caráter.”

Assunção falou ainda sobre o seu novo papel na série “Onde Está meu Coração”, da Globo, que ainda não tem previsão de ir ao ar. No trabalho, ele interpreta o pai de uma dependente química, vivida pela atriz Letícia Colin.

“Achei incrível essa série porque vai colocar esse debate (das drogas) entre as famílias brasileiras. Você vê uma família que quer dar certo, mas é atravessada por milhões desses problemas. Foi muito emocionante ter feito a série, foi o trabalho que mais me tocou. Vai ficar uma obra linda, em todos os aspectos”, disse o ator.

Doação

Em seu primeiro dia no Twitter, ele anunciou os desdobramentos do acordo que fez no início do ano com os autores da música que falava “Hoje eu vou beber, vou ficar loucão, hoje eu vou virar o Fabio Assunção”.

“Finalmente saiu a arrecadação dos valores referentes à música Fabio Assunção e vou poder fazer a minha contribuição juntamente com o Bartz e a La Furia para as duas instituições que prometi reverter essa grana”, anunciou o ator.

Segundo ele, o dinheiro será revertido para o Centro de Convivência É de Lei, em São Paulo, e para a Comunidade Cidadania e Vida, em Salvador (BA).

Já em sua primeira postagem na rede social, Fabio Assunção publicou uma foto de seu novo visual: “Nova rede social, novo corte de cabelo. Oi, pessoal!”.