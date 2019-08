O ator Macaulay Culkin fez piada com o remake de “Esqueceram de Mim”

Bob Iger, presidente da Walt Disney Company, anunciou na quarta-feira (7) que o filme “Esqueceram de Mim” (1990) vai ganhar uma nova versão. Em suas palavras, o remake seria “reimaginado para uma nova geração”, e seria disponibilizado na plataforma de streaming Disney+, que chega aos EUA em novembro.

Macaulay Culkin, de 38 anos, que quando criança interpretou o protagonista do filme, ficou sabendo do lançamento e resolveu brincar com a novidade.

O ator publicou uma foto no Twitter em que está sentado no sofá, com uma mão na barriga e a outra segurando um prato de comida, e com um notebook no colo. Na legenda, ele escreveu: “Isso é o que uma versão atualizada de ‘Esqueceram de Mim’ seria”.

A comédia produzida pela Fox faz parte do catálogo da Disney desde a fusão entre as duas empresas, em março. Ainda não foi divulgada a data de estreia do remake, nem detalhes como os nomes de atores do elenco.

Iger também anunciou que a Disney fará remakes de “Uma Noite no Museu”, “Doze É Demais” e “Diário de um Banana” no serviço de streaming.

Disney+

A Disney parece entender que precisará tirar clientes de adversários para que seu serviço de streaming seja bem-sucedido. Para isso, a empresa oferecerá nos Estados Unidos um pacote com Disney+ e outros dois serviços que detém, ESPN+ e Hulu, pelo preço do plano padrão da Netflix.

O anúncio foi feito pelo CEO da Disney, Bob Iger, durante conferência com acionistas na terça-feira (6). Segundo ele, o pacote será oferecido por US$ 12,99 a partir de 12 de novembro, quando o Disney+ será oficialmente apresentado.

A oferta representa um desconto de 27% sobre o valor avulso dos serviços: o Disney+ custará US$ 6,99, o ESPN+ custa US$ 5,99 e o Hulu, US$ 4,99. Para o último serviço, no entanto, o pacote só oferece a versão com anúncios.

Iger não informou se os usuários terão a opção de assinar o pacote com a versão do Hulu sem anúncios. Por outro lado, ele deixou claro que, ao menos nesse momento, o pacote estará disponível apenas nos EUA, devido às limitações que ESPN+ e Hulu têm em outros países.

No caso da ESPN+, as barreiras de licenciamento a impedem de exibir suas transmissões esportivas em qualquer país. O executivo afirmou que a empresa não tem “nada para anunciar agora em termos de mercados”.

Apesar do anúncio sobre o pacote de serviços, o executivo respondeu a algumas perguntas específicas sobre o Disney+ e tratou a plataforma como “o produto mais importante que a empresa lançou no meu mandato”.

“A resposta positiva à nossa estratégia direta ao consumidor foi gratificante e a integração dos negócios que adquirimos da 21st Century Fox só aumenta nossa confiança em nossa capacidade de alavancar décadas de narrativa icônica e os poderosos motores criativos em toda a empresa”, disse Iger.

Mesmo de forma avulsa, o Disney+ será um forte concorrente para serviços de streaming já existentes. Pela metade do preço, a empresa oferecerá seu enorme acervo, além de produções da Fox. O pacote com ESPN+ e Hulu só dará mais dor de cabeça para Netflix e Amazon Prime Video.

