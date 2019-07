Avião do Palmeiras arremete duas vezes em tentativa de pouso e teve a rota alterada na Argentina

A delegação do Palmeiras passará o domingo (21) em Buenos Aires, capital da Argentina, após o problema com o voo que levaria o time a Mendoza. O avião arremeteu duas vezes em tentativa de pouso e teve a rota alterada. Os fortes ventos e a dificuldade em pousar foram determinantes para que a equipe não tentasse voar novamente. As informações são do portal UOL.

O Palmeiras viajou na madrugada de domingo para Mendoza. Os fortes ventos, contudo, fizeram com que o piloto da aeronave arremetesse duas vezes e mudasse a rota para Rosário. Depois, o trajeto foi alterado mais uma vez, tendo que ir para Buenos Aires para reabastecimento.

A delegação ficou mais de 10 horas dentro da aeronave antes da definição de que passariam o domingo em Buenos Aires. Uma nova viagem para Mendoza levaria 1 hora e 40 minutos, sem a certeza de que conseguiriam pousar no aeroporto local. A decisão de permanecer em Buenos Aires permitirá que os jogadores que enfrentaram o Ceará possam descansar.

Na tarde deste domingo, o clube confirmou os problemas durante o voo, mas disse que o elenco e funcionários estão fora de perigo.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que o voo de Ceará para a Argentina contou com turbulências, mas o elenco e funcionários estão fora de perigo. Agradecemos as mensagens e apoio da #FamíliaPalmeiras”, informou o clube pelo Twitter.

Em nota oficial, a Gol anunciou que o voo para Mendoza será realizado nesta segunda-feira (22). O horário será definido pela delegação do Palmeiras.

