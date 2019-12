Acontece O balanço político de 2019 no Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) vai promover, na próxima -feira (11), um balanço do ano político no Estado com perspectivas para 2020 através do Protagonismo do Parlamento Gaúcho.

Para isto, convidou os deputados Any Ortiz, do Cidadania; Edson Brum, do MDB; Elton Weber, do PSB; Eric Lins, do DEM; Fábio Ostermann, do Novo; Frederico Antunes, do Progressistas e Paparico Bacchi, do PL. A ideia principal é possibilitar uma discussão que mostre o protagonismo do Parlamento Gaúcho, na visão das mais diferentes cores partidárias.

