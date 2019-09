O Barcelona quer oferecer um contrato vitalício a Messi

Uma notícia chamou atenção do mundo do futebol. De acordo com a imprensa espanhola, Lionel Messi tem uma cláusula em seu contrato que permite dar a opção de deixar o clube catalão ao final de toda temporada, se assim quiser.

No entanto, apesar da surpresa causada, Gerard Piqué admitiu que sabe desta cláusula no contrato de Messi e que Xavi e Iniesta tinham contratos parecidos, baseados apenas na lealdade entre jogador e clube.

E a lealdade de Messi com o Barcelona pode ser até o final de sua carreira. O clube catalão, de acordo com o ‘Mundo Deportivo’, pretende oferecer um contrato vitalício ao craque argentino, para que o jogador não tenha um prazo final para deixar o clube. O último contrato de Messi foi firmado em 2017, quando o argentino assinou um novo vínculo até 2021 com o Barcelona.

Esta não é uma situação nova no Barcelona, uma vez que Andrés Iniesta, Xavi e Jordi Puyol também tiveram clausulas semelhantes, razão pela qual os responsáveis do clube acreditam que não existe motivo para preocupações, precisamente porque acreditam haver um princípio de lealdade entre as partes.

As fontes do Barça não esclareceram se existe alguma penalização financeira para Messi no caso de avançar para a rescisão, mas acrescentam que esta cláusula é uma forma de o jogador não se sentir pressionado na sua carreira, uma vez que o seu desejo é desfrutar do futebol numa equipa competitiva, podendo sair pelo seu próprio pé quando não se sentir bem.

Uma eventual renovação de contrato com o Barcelona que expira em 2021 estará agora dependente da forma como decorrer esta época, uma vez que o jogador pretende evitar a história vivida pelo seu amigo Ronaldinho Gaúcho, que nos últimos anos da sua carreira já não sentia prazer em jogar.

Homenagem

Samuel Eto’o anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. O atacante, que teve passagens marcantes por Barcelona e Inter de Milão, decidiu pendurar as chuteiras e terminar sua extensa carreira.

Por isso, um de seus ex-companheiros de clube catalão, Lionel Messi enviou um significativo e emotivo recado de despedida ao camaronês. Em sua conta no Instagram, o craque argentino postou uma foto com Eto’o e um texto com a seguinte mensagem: “Você decidiu parar, Samu? Pensei que chegaria a 40 pelo menos. Toda a sorte do mundo no que você quer fazer daqui para frente, gênio Eto’o”, escreveu Messi.

O argentino e o camaronês foram companheiros de Barcelona entre 2004 e 2009. Como parceiros de equipe, conquistaram oito títulos ao todo: duas UEFA Champions League, três Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Deixe seu comentário: