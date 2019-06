O bom aluno

O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, de apenas 37 anos, é cria da escola Daniel Dantas, do Banco Opportunity – por onde já passou – e em especial de André Esteves, dono do BTG Pactual. Até ontem, ele era funcionário-sócio de Esteves – que tem ótima relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como deputado, Bolsonaro já fez palestras para os funcionários do BTG no Rio e em São Paulo, a pedido do amigo banqueiro – e na plateia lá estava o atento Montezano.

Versões

Um livro de Geografia da plataforma Eleva, para a 7ª série, causa a ira discreta de civis e militares do atual governo. Elogia Lula e cita que Dilma Rousseff sofreu golpe.

Cidadania 1

A Secretaria Nacional do Idoso, ligada ao MDH (Ministério dos Direitos Humanos), entregou o Programa Vida Ativa e Envelhecimento Saudável para 35 municípios.

Cidadania 2

Os imigrantes venezuelanos acolhidos no Brasil vão receber a partir de hoje um guia, em língua espanhola, de deveres e direitos, organizado pelo MDH e pela ONU.

Sem impressão

Amparado na decisão do Supremo Tribunal Federal pela desobrigação do voto impresso, a despeito da lei, o Tribunal Superior Eleitoral não vai instalar impressoras nas urnas para a eleição municipal de 2020, segundo informou à Coluna. A necessidade do voto impresso foi uma das gritas do então candidato a presidente, Jair Bolsonaro.

Alertinha básico

A direção do WhatsApp ficou tão preocupada com o escândalo dos vazamentos do Telegram no Brasil que passou a enviar mais notificações e alertas aos celulares de usuários sobre login em outros dispositivos.

Memória

O senador Fernando Collor marejou os olhos, há dias, ao receber uma foto do pai, então senador Arnon de Mello, de 1939, em jantar de homenagem na Embaixada do Brasil em Lisboa. Foi arrematada num leilão pelo presidente do Patriota-DF, Paulo Fernando Melo, que presenteou o senador, e dele recebeu um cartão de agradecimento.

Jaleco & Justiça

A 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro adiou o julgamento do ex-presidente do Conselho Federal de Enfermagem Gilberto Linhares, acusado de duplo homicídio qualificado. Ele já foi preso pela PF, suspeito de desvios de verba do Cofen, e é réu na ação como suposto mandante do assassinato do casal Marcos e Edma Valadão, então diretores do Conselho estadual no Rio. Hoje, Linhares vive em Sergipe.

Tendler escreve

O cineasta Silvio Tendler escreve sua biografia para comemorar seus 70 anos e 51 de carreira. O livro contará com fotos e depoimentos. do autor de 75 filmes. Ele vai lançar em breve o documentário “Nas Asas da PANAM”.

MERCADO

Voo alto

Os setores de drone e geotecnologia movimentam juntos R$ 1,5 bilhão no mundo, com a geração de mais de 100 mil empregos. O Brasil possui mais de 100 mil aparelhos (35% para uso profissional) – 70 mil deles cadastrados na ANAC. De 25 a 27 deste mês, a “DroneShow” terá 52 expositores e 200 palestrantes no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Digitai$

O BRB (Banco de Brasília) vai lançar um banco digital ainda este ano, revelou o presidente, Paulo Henrique Costa, no programa “Ponto e Vírgula”, da Rádio JK FM. Num momento de economia estagnada no País, o novo concurso da instituição virou chamariz. Até sexta passada, foram 36 mil inscritos.

ESPLANADEIRA

# Sueli Voltarelli, que comandou com sucesso o CCBB paulista, voltou ao Rio como gerente geral da filial carioca do Centro Cultural.

# A Embaixada do Brasil em Londres promoveu o “Festival Nelson Rodrigues”, idealizado pelo neto Sacha Rodrigues, com direção de Ramiro Silveira e apoio da Fundação Cesgranrio.

