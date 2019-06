O Brasil é o favorito para conquistar a Copa América

A Seleção Brasileira, que joga em casa, é a favorita para conquistar a Copa América. De acordo com um estudo realizado pela Escola de Matemática Aplicada da FGV (Fundação Getulio Vargas), o Brasil tem 51% de chance de ser campeão da competição realizada no País. As informações são do portal Terra.

O principal perseguidor da Seleção, porém muito atrás, é o Uruguai. Segundo o estudo, a Celeste tem 12% de probabilidade de ser campeão em solo brasileiro. Completa o pódio a Colômbia, com 11% de chances de sair do Brasil vencedora.

Em meio a uma reformulação, a seleção da Argentina aparece apenas na quarta posição. Mesmo com Lionel Messi no elenco, os hermanos têm apenas 9% de probabilidade de conquistarem a Copa América pela 15ª vez, igualando o Uruguai como líder em títulos. O Brasil é o terceiro maior campeão com oito títulos.

No outro extremo da lista, a Bolívia, adversária do Brasil na estreia, é o principal azarão da competição, com 0,07% de chances de ser campeã. Equador, Venezuela, Paraguai, e Catar somam 1% de probabilidade cada.

Além da alta probabilidade de conquistar a Copa América, o Brasil tem 99% de chances de chegar às quartas de final, 82% de avançar às semifinais e 66% de ser finalista. A Seleção não chega à final desde 2007, quando venceu a Argentina por 3 a 0 e conquistou seu oitavo título.

Com o favoritismo, o Brasil estreia na Copa América na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante da Bolívia, no Morumbi. Antes disso, a equipe de Tite, sem Neymar e com Willian, enfrenta a seleção de Honduras neste domingo, às 16 horas, em amistoso no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Willian se apresenta à Seleção Brasileira

O técnico Tite, enfim, tem o grupo da Seleção Brasileira completo para finalizar a preparação e estrear na Copa América. Neste sábado, Willian, substituto do lesionado Neymar, se apresentou em Porto Alegre para seguir a caminhada com o grupo após ter suas férias interrompidas.

Campeão da Liga Europa com o Chelsea, Willian não joga desde o dia 29 de maio e estava passando férias em Israel quando ficou sabendo da escolha de Tite. O jogador, inclusive, revelou não ter pensado duas vezes para aceitar o convite para disputar a Copa América e vestir a camisa 10.

“Fico feliz, um momento único. É sempre muito bom poder vestir a camisa da seleção. Quando eu recebi a mensagem e depois a ligação, deu aquele frio na barriga de novo, como se fosse a primeira convocação. Não pensei duas vezes, falei para a minha esposa que eu tinha sido convocado e que a gente precisava arrumar as coisas para vir embora. Estou muito orgulhoso e feliz de estar na seleção novamente”, disse Willian à CBF TV.

Convocado para a Seleção 70 vezes, com 85 partidas e oito gols, além de participação em duas Copas do Mundo, o meia-atacante do Chelsea não veste a Amarelinha desde novembro de 2018, no amistoso contra Camarões em novembro de 2018. No amistoso dos comandados de Tite deste domingo, diante de Honduras, no Beira-Rio, o jogador deve ficar no banco de reservas.

“Defender a Seleção em qualquer parte do mundo é sempre especial. No Brasil, com o torcedor perto, vamos sentir esse carinho que será fundamental na busca pelo título. Agora é se preparar bem e focar na competição”, finalizou Willian.