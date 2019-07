O Brasil mira um acordo com os Estados Unidos depois de fechar o tratado do Mercosul e da Europa

Depois de ter anunciado na última sexta-feira (28) o tratado entre os países do Mercosul e da UE (União Europeia), o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que procura fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos.

“Na reunião com o Presidente @realDonaldTrump, retomamos assuntos tratados na visita a Washington e introduzimos a idéia de um acordo de livre comércio para fortalecer ainda mais nossa parceria econômica. Trabalhando juntos, Brasil e EUA podem ter impacto muito positivo no mundo”, escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram, na sexta-feira (28), um encontro. Com o objetivo de fortalecer a relação entre ambos, as autoridades trataram de temas como a relação comercial entre os países, a entrada do Brasil na Organização para a cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a situação na Venezuela. A reunião ocorreu no Japão, onde participaram do G20.

“A OCDE foi tema nesse encontro, e falou-se também da Venezuela, dos aspectos que podem ser elevados por ambos os países para uma solução democrática e duradoura na Venezuela. Falou-se das possibilidades de apoio e interlocução entre os países sob o ponto de vista comercial e sob outros pontos de vista”, disse o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

No final de maio, os Estados Unidos decidiram apoiar formalmente a entrada do Brasil na OCDE. O anúncio oficial do apoio foi dado durante a reunião do órgão, em Paris. Na ocasião, o presidente Bolsonaro postou no Twitter mensagem afirmando que o suporte norte-americano é “fruto da confiança no novo Brasil”.

Ganhos

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia poderá trazer ganhos de R$ 500 bilhões em dez anos para o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos) brasileiro. A estimativa foi divulgada na segunda-feira (1º) pelo secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz.

Segundo o secretário, o acordo também poderá gerar investimentos adicionais de R$ 453 bilhões no Brasil nos primeiros dez anos de vigência. A corrente de comércio – soma de exportações e importações – será ampliada em R$ 1 trilhão no mesmo período.

Novos acordos

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse nesta terça-feira (2) que espera a assinatura de dois novos acordos comerciais pelo Mercosul com outras regiões ou países no segundo semestre de 2019.

O Mercosul está próximo de fechar acordos com a Associação Europeia de Livre Comércio, Canadá e Cingapura, segundo o secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, Pedro Miguel da Costa e Silva.

Deixe seu comentário: