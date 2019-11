O Brasil visto de fora sábado (02), 18h30, na Sala O Retrato no CCCEV

Encontro com o poeta, professor de literatura brasileira na Sorbonne e organizador do Festival Printemps Littéraire Brésilien, Leonardo Tonus (França). Com mediação da escritora e jornalista Cíntia Moscovich, ex-patrona da Feira do Livro de Porto Alegre (2016). Editora Nós.

Leonardo Tonus é professor Livre Docente em literatura brasileira no Departamento de Estudos Lusófonos na Sorbonne Université (França). Membro do Conselho Editorial e do Comitê de Redação de diversas revistas internacionais, atua nas áreas de literatura brasileira contemporânea, teoria literária e literatura comparada com pesquisa sobre imigração.

Em 2014 foi condecorado pelo Ministério de Educação francês Chevalier das “Palmas Acadêmicas” e, em 2015, Chevalier das “Artes e das Letras” pelo Ministério da Cultura francês. Foi Curador do Salon du Livre de Paris de 2015 que teve o Brasil como país homenageado e, em 2016, da exposição “Oswald de Andrade: passeur anthropophage” no Centre Georges Pompidou (França). É o idealizador e organizador desde 2014 do festival literário internacional “Printemps Littéraire Brésilien”. Participou da Delegação Oficial brasileira no Salão do Livro de Göteburg (Suécia) em 2014 e 2016 e atuou como moderador de diversos eventos literários internacionais (Flip, 2017, Salon du Livre de Paris, entre 2012 e 2018, Salão do Livro de Göteburg, 2014 e 2016).

Publicou artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e coordenou a publicação, entre outros, dos ensaios inéditos do escritor Samuel Rawet (Samuel Rawet: ensaios reunidos, 2008), do número 41 da Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, da edição especial da Revista Ibéric@l, em torno da nova cena literária no Brasil e das antologias La littérature brésilienne contemporaine – spécial Salon du Livre de Paris 2015 ( Revista Pessoa, 2015), Olhar Paris (Editora Nós, 2016), Escrever Berlim ( Editora Nós, 2017) e Min al mahjar ila al watan (Da Terra de Migração Para a Terra Natal (Revista Pessoa/ Editora Mombak; Abu Dhabi Departement of Culture and Tourism/ Kalima, 2019). Em 2018 lançou sua primeira coletânea de poesias intitulada Agora Vai Ser Assim (Editora Nós, 2018) e vários de seus poemas já tiveram publicação em antologias e revistas nacionais (A resistência dos vaga-lumes, 2019; Em tempos de pós-democracia, 2019; O que resta das coisas, 2018 – finalista do Prêmio Ages 2019) e internacionais (Aosnovoiorquinos, New York, 2019). Em outubro de 2019 lança sua segunda antologia de poemas intitulada Arrepio de cílios pela Editora Nós.