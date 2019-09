O Busch Gardens terá a montanha-russa híbrida mais rápida e íngreme do mundo

O Busch Gardens Tampa Bay anunciou nesta quinta-feira (12) suas novas atrações para 2020 e entre elas está um desafio para quem ama um friozinho na barriga. No segundo trimestre do ano que vem, o local ganhará a Iron Gwazi, a montanha-russa híbrida mais alta da América do Norte e a mais rápida e íngreme do mundo.

Ela terá quase 63 metros de altura, apresentará uma queda a 91º e atingirá uma velocidade máxima de 122 km/h. A jornada incluirá três inversões de sentido e 12 picos de airtime (sensação de gravidade zero) e deslizará em um trilho roxo de aço de 1.242 metros de extensão.

Mais novidades

Em Orlando, no segundo trimestre de 2020, o SeaWorld inaugura a atração Ice Breaker. Com quatro arremessos, tanto para frente como para trás, a montanha-russa conta com uma queda íngreme, além de vertical, a uma altura de mais de 28 metros a um ângulo de 100º.

Localizada próximo ao Wild Arctic, o tema da atração é inspirado nessa área do parque e tem associação ao nosso parceiro na área de preservação, Alaska SeaLife Center.

Além dos parques

Orlando é a principal meca dos parques de diversão no mundo. Mas não é só se esgoelando em uma montanha-russa que o turista se diverte por lá. Na cidade e nos arredores existem diversas atrações que nada têm a ver com parques da Disney, SeaWorld, Universal e afins – e, mesmo assim, merecem uma visita.

Na região, há, por exemplo, um centro de exposições com naves espaciais da Nasa, áreas selvagens, onde os turistas podem observar jacarés de perto e, logicamente, centros e mais centros de compras com bons preços. Veja sete passeios fora dos parques para fazer em Orlando e adjacências.

Kennedy Space Center

Localizado a cerca de 80 quilômetros de Orlando, o Kennedy Space Center Visitor Complex é para quem se fascina com as histórias da exploração espacial. O local exibe modelos de foguetes, satélites e naves espaciais que realizaram importantes missões para a Nasa fora da Terra.

Um dos espaços mais concorridos do lugar é a ala que conta a saga dos Estados Unidos para chegar à lua, explicando todo o desenvolvimento do Programa Apollo e exibindo locais como a sala de controle que comandou o lançamento da missão Apollo 8 rumo ao espaço.

Amway Center

Orlando é a casa de um dos principais times de basquete da NBA, o Orlando Magic, onde já atuaram craques como Shaquille O’Neal e Patrick Ewing. Durante a próxima temporada de jogos (entre outubro de 2017 e junho de 2018), vale muito a pena acompanhar alguma partida no local: os embates da NBA costumam ser de excelente qualidade e são entretenimento garantido.

O Amway Center é também palco para shows de famosos artistas americanos e internacionais. Em 31 de agosto deste ano, por exemplo, o espaço irá sediar um show do cantor Ed Sheeran. Já o astro Bruno Mars se apresenta por lá em 31 de outubro. E, no dia 11 de novembro, é a vez do rapper Jay-Z fazer um concerto no lugar.

Orlando City

Fãs de esporte também têm a chance de ver um célebre esportista brasileiro em ação na cidade de Orlando. Trata-se do futebolista Kaká, ex-São Paulo, Milan, Real Madrid e Seleção Brasileira e que, atualmente, é a grande estrela do Orlando City, time que disputa a Major League Soccer (MLS), a principal divisão de futebol dos Estados Unidos.

Aerobarco

Diversos parques de diversão de Orlando têm espaços onde o turista pode entrar em contato com animais (como o Busch Gardens, onde o público consegue interagir com girafas). Mas, na Flórida, há lugares que oferecem um contato mais real e emocionante com a natureza.

Em regiões aquáticas do Estado norte-americano, por exemplo, é possível realizar passeios de aerobarco – embarcações motorizadas que conseguem entrar em lagos, rios e regiões pantanosas e permitir que os turistas vejam, bem de perto, jacarés que habitam na área.

International Drive

Com quase 18 quilômetros de extensão, a International Drive é a via mais famosa e turística de Orlando e, lá, o visitante pode encontrar alguns dos melhores bares, restaurantes e outras áreas de entretenimento da cidade.

Na área estão o centro de gastronomia e compras Pointe Orlando (com restaurantes como o Johnny Rockets e lojas de marca como Armani Exchange), o centro cultural WonderWorks (na foto, cuja fachada é uma mansão virada de cabeça para baixo e que sedia diversas exposições sobre o universo das ciências, que costumam encantar as crianças) e a roda-gigante Orlando Eye, hoje um dos cartões-postais da cidade e que leva o público a uma altura de 122 metros, oferecendo uma vista panorâmica para toda a região.

Outlets

Orlando e arredores são um dos melhores lugares para fazer compras em outlets nos Estados Unidos. Tais shopping centers, que costumam oferecem produtos abaixo do preço de mercado, podem ser encontrados em diversos pontos da região em que se localiza a cidade.

