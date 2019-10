O cantor Justin Bieber colocou mansão de 8 milhões de dólares à venda

Justin Bieber, de 25 anos, resolveu inovar no anúncio de venda de sua mansão de Beverly Hills, nos Estados Unidos. Em vez de contratar um corretor de imóveis, o astro preferiu usar sua conta no Instagram, com mais de 120 milhões de seguidores, para fazer a negociação.

A ideia inusitada surgiu na rede social do astro no dia 11 de outubro, quando ele postou diversas fotos da mansão, sem legenda alguma. Quando os fãs já estavam ouriçados para saber qual era a novidade por trás disso, Bieber escreveu: “Acho que quero vender minha casa em Beverly Hills, quem quiser”. Em outra imagem completou a proposta: “Vou vendê-la com todos os móveis. Faça uma oferta”.

O imóvel avaliado em 8,5 milhões de dólares tem 566 m² e conta com cinco quartos, sete banheiros, biblioteca, cozinha com ilha, bar molhado, adega e home theater. O cantor, que deseja vender a mansão já mobiliada, completa a oferta pedindo aos interessados que o procurem diretamente. Até o momento a casa não foi vendida.

Bieber se viu recentemente envolvido em nova polêmica, ao ser processado pelo fotógrafo Robert Barbera. O paparazzo alega que o astro pop divulgou uma foto de sua autoria sem autorização, nem pagamento de direitos autorais.

No último dia 30 de setembro, o cantor se casou com a modelo Hailey Bieber, em cerimônia íntima para cerca de cem convidados na Carolina do Sul (Estados Unidos). A cerimônia ocorreu um ano após o casamento no civil do casal, que aconteceu em Nova York.