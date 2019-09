O cantor Ricky Martin anuncia que será pai pela quarta vez

O cantor porto-riquenho Ricky Martin declarou que será pai pela quarta vez. O anúncio foi feito em Washington, nos Estados Unidos, durante uma cerimônia promovida pela ONG Human Right, na qual foi homenageado por seu ativismo em prol da causa LGBTQ+. “Tenho que anunciar que estamos grávidos. Estamos esperando [um bebê]”, disse feliz.

Martin tem três filhos: os gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008, e Lúcia, que completará um ano em dezembro. Todos nasceram por inseminação artificial, via barriga de aluguel.

O porto-riquenho é casado com o artista plástico Jwan Yosef – ele assumiu-se homessexual em 2010, aos 38 anos de idade. “Tenho orgulho de dizer que sou um felizardo homem homossexual. Sou muito abençoado em ser o que sou”, declarou o cantor à época.

Primeira foto da filha

Em agosto, o cantor usou sua conta do Instagram para divulgar pela primeira vez uma foto da sua filha caçula, Lúcia. A menina já está com sete meses.

Na publicação, o artista aparece com o bebê sentado no seu colo. “A luz dos meus olhos”, escreveu o papai na legenda da foto, que logo em seguida recebeu diversos elogios de anônimos e famosos.

“Que amor! É uma princesa”, escreveu Laura Pausini.“Deus a abençoe! Felicidades! Louco para conhecer a Lucia”, comentou o cantor Luis Fonsi, autor do famoso hit latino, Despacito.

Lúcia é fruto do relacionamento do cantor com o artista plástico Jwan Yosef. A garotinha foi concebida através de uma barriga de aluguel.

Parceria com Maluma

Setembro foi embalado por um um hit dos dois cantores. Embora a música já seja datada de maio, no fim de agosto Maluma e Ricky Martin enfim liberaram o videoclipe de ‘No Se Me Quita’, com um clima bem veranil.

A canção faz parte do quarto álbum de estúdio de Maluma, de nome ’11:11′ e o clipe já ultrapassa a marca de 8 milhões de visualizações. Nas imagens, ele e Ricky aparecem numa praia, com figurinos leves e num tom bastante sedutor, inclusive na própria letra da música.

Em suma, ‘No Se Me Quita’ fala de um flerte marcante e as imagens refletem muito bem isso. Quem participa do videoclipe, também é visto com roupas de banho e afins.

Falando sobre o álbum ’11:11′, vale lembrar que Maluma contou com as participações especiais de Madonna, Ty Dolla Sign, Nicky Jam, Ozuna, Zion e Lennox, Sech, Chencho e Farina.

