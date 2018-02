O carnaval de blocos em Porto Alegre terá testes de HIV, sífilis e hepatite C

Quem curtir o Carnaval de Blocos neste sábado (24), terá nova oportunidade de fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o serviço estará estacionado na Praça Isabel a Católica, das 15h às 19h. Haverá distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção.

Nas edições anteriores do evento, contando seis dias de atendimento (3, 4, 10, 13, 17 e 18 de fevereiro), foram realizados 855 testes em 285 pessoas durante a programação da Cidade Baixa e orla do Guaíba, dos quais 38 reagentes para sífilis, dez para HIV e sete para hepatite C. Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos, com dois consultórios para atendimento à população.

A equipe é composta por servidores municipais, entre médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem. Após a realização dos exames, as pessoas com casos confirmados de sífilis já podem receber tratamento, com a aplicação da primeira dose de penicilina. A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual.

Pré-exposição

O medicamento Truvada, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para os casos de pré-exposição ao vírus HIV, já está disponível na rede municipal de saúde de Porto Alegre. Para obtenção do medicamento, os usuários deverão passar por consulta de acolhimento, nos Serviços de Atenção Especializada do Centro de Saúde Santa Marta, rua Capitão Montanha, 27/5º andar, Centro Histórico e do Centro de Saúde IAPI, rua Três de Abril, 90, Passo d’Areia.

No Santa Marta, não é necessário agendamento prévio. O acolhimento é feito de segunda a sexta-feira, às 9h e às 14h, por ordem de chegada. No Centro de Saúde IAPI, o horário para o acolhimento deverá ser agendado, pessoalmente, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Pacientes que residem fora de Porto Alegre devem se dirigir ao serviço mantido pela Secretaria de Estado da Saúde no Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Sanatório Partenon, avenida Bento Gonçalves, 3722.

Fique Sabendo

O objetivo do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. A ideia ainda é que as pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

Na Capital, o projeto é administrado pela Área de Infecções Sexualmente Transmissíveis da SMS. A população também tem acesso a testes rápidos nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações. Outras informações e acesso ao cálculo de risco, conforme o grau de exposição à infecção de HIV, estão no site www.aids.poa.br.

Serviço:

Fique Sabendo no Carnaval de Blocos 2018

Sábado, 24, das 15h às 19h

Praça Isabel a Católica

Unidade móvel com dois consultórios, testagens de HIV, sífilis e hepatite C, orientações e prevenção

Deixe seu comentário: