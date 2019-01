O centroavante Felipe Vizeu foi apresentado oficialmente pela direção do Grêmio

Na manhã dessa terça-feira, o centroavante Felipe Vizeu foi apresentado oficialmente como mais um reforço gremista para a temporada de 2019. O atleta de 22 anos recebeu as boas-vindas do vice-presidente de futebol Duda Kroeff e do diretor Deco Nascimento na sala de imprensa do centro de treinamentos da Arena.

“Estou muito feliz em estar aqui no Grêmio. Sei que tem muitos jogadores de qualidade no elenco e vou procurar meu espaço para poder fazer os gols e conquistar os títulos que são os nossos objetivos”, declarou aos repórteres. “Respeitarei concorrência no ataque, mas vou cavar um lugar no time.”

Na metade do ano passado, Vizeu passou a vestir a camisa da Udinese (Itália), que o emprestou ao Tricolor gaúcho até dezembro. Sobre a questão física, ele comentou que ficou dez dias sem treinar, mas vinha de uma temporada sem descanso e logo estará apto a estrear.

De acordo com a imprensa carioca, trata-se de um atacante com duas características: ele consegue atuar mais centralizado, a fim de “trombar” com os zagueiros adversários, ao mesmo tempo em que possui qualidade com a bola pelo chão.

Trajetória

Nascido em Três Rios(RJ), Vizeu atuou nas categorias de base do América-MG e do Flamengo, onde foi promovido aos profissionais. De 2016 a 2018 (período em que conquistou o Campeonato Carioca e o vice da Copa Sulamericana (artilheiro da competição com cinco gols), antes de migrar para o futebol europeu.

Além da falta de oportunidades no clube na Udinese (que pagou o equivalente a R$ 19 milhões pelos direitos federativos do centroavante), teria pesado na decisão de retornar ao Brasil o fato de a esposa do jogador estar grávida, despertando no casal a vontade de ficar próximo de suas famílias.

Deixe seu comentário: