O centroavante Felipe Vizeu realizou trabalhos físicos no treinamento do Grêmio

Em meio a semana livre sem compromissos oficiais, o Grêmio recebeu boas notícias no treinamento desta quarta-feira (11), no CT Luiz Carvalho. Felipe Vizeu, que precisou passar por artroscopia no joelho esquerdo há quase dois meses, apareceu no gramado realizando trabalhos físicos. O centroavante estava acompanhado por Maicon, que está em tratamento por conta de dores na panturrilha.

Vizeu sofreu o problema na partida contra o Bahia, em 10 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após exames, foi diagnosticada ruptura em um dos ligamentos do joelho esquerdo: luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar. O jogador precisou passar por procedimento cirúrgico e, na época, o tempo estimado de recuperação era de dois meses, que se concluem justamente neste mês.

O centroavante ainda realiza treino leves, corridas, para recuperar a condição física. Sendo avaliado diariamente pela comissão médica.

A situação de Vizeu é quase como um alívio em uma semana de diversos problemas de ordem médica. O lateral-direito Léo Gomes teve constatado um rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho. O jogador passará por cirurgia e está fora do restante das competições deste ano.

Ainda na lateral direita, Léo Moura, que não desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, teve uma distensão de grau 2 na coxa direita. A previsão de recuperação é de pelo menos mais duas semanas.

O zagueiro Pedro Geromel ainda segue como indefinição. O defensor sentiu um problema muscular na coxa direita na partida deste último domingo, contra o Cruzeiro, na Arena Independência. O defensor precisou ser substituído e deixou o campo precisando de auxílio para se locomover. O tempo de recuperação é indeterminado.

Maicon, que apareceu correndo com Vizeu, está em tratamento por conta de dores na panturrilha. O atleta ficou de fora dos duelos contra Athletico-PR e Cruzeiro por conta do problema.

A situação dos atletas gera alerta principalmente por conta da decisão pela Copa Libertadores, contra o Flamengo. O time ainda conta com 22 dias até o primeiro jogo das semifinais, na Arena.

Antes disso, o Tricolor tem sequência de compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (15), tem rodada contra o Goiás, em Porto Alegre.

David Braz

Em entrevista coletiva na terça-feira (10), o zagueiro David Braz garantiu que o Tricolor estará focado nos jogos pelo Brasileirão para crescer no campeonato. “Temos que alcançar os líderes, chegar no grupo que vai para a Libertadores, porque ainda não temos a vaga garantida, mas sabemos que não vai ser fácil”, disse.

Segundo ele, substituir Pedro Geromel não é uma tarefa fácil, mas que vai tentar corresponder da melhor forma. “Se confirmar essa oportunidade, vou procurar corresponder da melhor forma, com a confiança da comissão técnica, e ajudar o Grêmio da melhor forma.”

“As conquistas que o Grêmio teve nunca foram fáceis. Vencerá quem fizer dois grandes jogos, mas ainda não estamos pensando neles [Flamengo]”, acrescentou.

